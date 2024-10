Dave the Diver vil ha DLC-historie og potensielle prequels og spin-offs

HQ

Dave the DiverEn av de mest gledelige overraskelsene i 2023, kommer til å fortsette å vokse i fremtiden på flere måter. Spillet vil ha en historie DLC i fremtiden, men IP-en vil utvides til andre spill, og ikke nødvendigvis oppfølgere.

Jaeho Hwang, administrerende direktør i Mintrocket, sa til VGC at "i tillegg til historien DLC som vi jobber med akkurat nå, vil jeg også lage separate spill om hver karakter for å vise hvordan de møttes, hva de gjorde før de kom til Blue Hole" på Gamescom Asia i Singapore.

Han antydet at spillene for hver karakter kan være fra forskjellige sjangre. Vi har alltid kjent Dave som dykker, men han sa at de kanskje kunne tenke seg en bakgrunnshistorie der han hadde en annen profesjon.

"Jeg har veldig lyst til å vise hvordan han vokste opp, og hvordan han ble dykker, og hvordan han endte opp med å komme til Blue Hole", forklarte han.

Hwang hadde allerede gjort noe lignende, da Cobra, en av Dave the Diver-karakterene, kom fra et annet prosjekt, Evil Factory. "Han var en våpenhandler som fikk inndratt lisensen sin, og etter det trakk han seg tilbake og nøt livet, men så skjedde det noe, og han bestemte seg for å komme til Blue Hole. Så jeg har veldig lyst til å fortelle denne typen historier i andre spill."

Før det vil Dave the Diver ha en historie DLC, bekreftet Hwang. For øyeblikket er en mindre, gratis DLC med Godzilla-innhold tilgjengelig, men kan bare lastes ned før 23. november (du trenger egentlig ikke å eie spillet akkurat nå for å løse det inn før det er for sent).