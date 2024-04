David Cross og Bob Odenkirks merkelige Paramount+-serie ble skrinlagt av markedsavdelingen

HQ

David Cross og Bob Odenkirk huskes kanskje for forskjellige opptredener i dag, men tilbake på 90-tallet slo de to gjennom med sketsjkomedien Mr Show.

Amerikanske komediefans var mer enn glade for å høre at de skulle gjenforenes for å jobbe med en ny serie i 2022, men den serien ble deretter lagt ned av Paramount+. I Andrew Santinos Whiskey Ginger-podcast forklarte Cross nettverkets beslutning.

"Vi gikk sammen med Paramount+, og vi skrev de fire første episodene og deretter en veldig spesifikk, omfattende bibel for de siste fire - som vi alle hadde pitchet, som: 'Her er historien, her er karakterene og her er hvordan det ville fungere'," begynte Cross. "Og så sa de nei, noe som var merkelig, for det var det vi pitchet."

Cross avslørte deretter at det var markedsførings- og analyseavdelingen som sa nei til serien. Enten skjønte de det ikke, eller så ville de rett og slett ikke ha det. Uansett, for Cross var det en "stygg påminnelse [om] at de har all den jævla makten!"

"Hvis markedsavdelingen ikke har fantasi til å ta en allerede eksisterende idé og finne ut [...] hvordan de skal selge den, så kan de si nei", la Cross til.

Det virker merkelig at en serie kan bli pitchet, med to store komedienavn i tillegg, og så bli droppet helt. Nylig rapporterte vi om en oppfølger til A Knight's Tale som ble droppet fordi Netflix' algoritmer ikke trodde at filmen ville bli en hit.