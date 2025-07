David Erosa om produksjonen og Blasphemous-serien: "Med det tredje spillet vet du hva du ikke visste da du utviklet det andre spillet"

Det er vanskelig å distansere seg som utviklingsstudio fra en global suksess som Blasphemous. En første del som praktisk talt omdefinerte moderne metroidvania sammen med andre eksponenter som Hollow Knight, samtidig som det etablerte et unikt univers i ikonografi, design og lore som Cvstodia og dets inspirasjon fra den katolske religionen, den hellige uken og den spanske byen Sevilla. Så i tillegg til å forfølge så forskjellige prosjekter som All on Board!, Stone of Madness og det kommende Ninja Gaiden: Ragebound, fortsetter The Game Kitchen å utforske de mørke hjørnene i Blasphemous-serien.

Vi vet nå at neste kapittel i Penance-historien vil begynne å bli skrevet den 17. juli med kunngjøringen av det vi håpet skulle bli Blasphemous 3, men som bare er vinylutgaven av lydsporet til den andre delen. Men hvordan vil dette hypotetiske spillet egentlig se ut? Vi spurte nylig The Game Kitchen-produsenten David Erosa om det under en presentasjon på OXO Museo del Videojuego de Málaga, og du kan se intervjuet nedenfor.

HQ

Selv om vi i samtalen i hovedsak snakket om deres kommende Ninja Gaiden: Ragebound, snakket produsenten også om læringsprosessen som et team under utviklingen av Blasphemous, oppfølgeren, og også om en "hypotetisk" tredje del.

Da The Game Kitchen bestemte seg for å lage Blasphemous 2 "følger fanbasen alltid med på deg, med sine egne ønsker for oppfølgeren. De vil gjerne at spillet skal være sånn, ikke sånn. Og du kan ikke alltid gjøre alle til lags. Så det er veldig vanskelig å ta de avgjørelsene som du vet at ikke alle vil like. Men du må forplikte deg til spillet."

"En del av det å vokse som team og studio er å ta disse beslutningene og vite at man må være tro mot visjonen for spillet."

Det var uunngåelig å spørre på det tidspunktet om den linjen kunne brukes på Blasphemous 3, og Erosa etterlot oss med en interessant lesning :

"I utvikling, i programvareutvikling og i spillutvikling, sier vi at det første spillet er det der mange aspekter mislykkes. I det andre spillet tror du at du har løst disse problemene, men det er i det tredje spillet at du vet hva du egentlig ikke visste i det andre spillet."

Han legger til at selv om han ikke kan gi oss mer informasjon, er det planer om å utvide franchisen :

"Akkurat nå er det ingenting i horisonten om en oppfølger. Det vi vet er at vi ønsker å fortsette å bygge rundt.... Jeg kommer ikke til å si Blasphemous-verdenen, men Cvstodia-verdenen."

Så selv om vi ikke har Blasphemous 3 i sikte ennå, er det interessant å vite at skaperne vil fortsette å finpusse og foredle arbeidet sitt for å overraske og belønne fansenes lojalitet.

Hvordan tror du Blasphemous 3 vil være?