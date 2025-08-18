David Hayter spiller endelig Metal Gear Solid V

HQ

Den legendariske stemmen bak de fire første Metal Gear Solid-spillene, David Hayter, fikk aldri sjansen til å gjenta sin rolle i den femte (og siste) utgaven. I stedet fikk 24-stjernen Kiefer Sutherland rollen, og Hayter gjorde tidlig klart hva han mente om det. To år før spillet ble lansert, sa han rett ut at han aldri ville røre det. Men nå, nesten ti år etter lanseringen, har han ombestemt seg.

David Hayter forklarer: "Jeg ville ikke spille spillet fordi jeg trodde det ville såre følelsene mine. Så gikk det ti år, og jeg tenkte: 'Til helvete med følelsene mine. Hva bryr jeg meg om det?" ... Jeg er manusforfatter, så jeg får sparken for å leve, jeg får bokstavelig talt sparken fra hver eneste jobb jeg har hatt, og jeg er ikke noe barn."

Det han en gang forventet skulle bli 60 timer med ren ydmykelse, viste seg å bli det motsatte :

"Jeg sa: 'Slutt å være et barn og spill spillet'. Så jeg spilte det. Det var helt utrolig. [...] Jeg spurte fansen: "Hva er ditt favoritt Metal Gear? Og hvis de sa Metal Gear Solid 5, sa jeg: "Hva i helvete, kompis? Som, du vet, takk. Vil du gi meg et papirkutt også? Kanskje helle litt sitronsaft på det? Og så spilte jeg det og tenkte: "Jeg tror dette er mitt favorittspill i serien."

Hva imponerte ham mest? Valgfriheten.

"Det faktum at du kan gå inn i det samme scenariet hver gang, og [fiendens] soldat vil gjøre det samme, men du kan velge forskjellige ruter eller forskjellige angrepsstrategier, får det til å føles som en tidsreise... Så ja, det var tøft. Så vidt meg angår, er alt tilgitt."

I tillegg til å slutte fred med Metal Gear Solid V, har Hayter også nylig vendt tilbake til serien. For mindre enn ett år siden ble det bekreftet at han hadde spilt inn nye replikker til Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, som slippes om bare elleve dager.