David Jonsson skal ta over rollen som « Black Panther i Ryan Cooglers tredje film, som er planlagt til 2028

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Det ble i praksis delt to hovednyheter under Marvel Studios' presentasjon i Hall H på San Diego Comic-Con i helgen, hvor den første var bekreftelsen av et «Ghost Rider»-prosjekt med Ryan Gosling i hovedrollen i 2028. Den andre avsløringen gjaldt også 2028, og denne filmen vil være den som avslutter produksjonsselskapets kinofilmutgivelser for det kalenderåret.

«Black Panther IIIer nå offisielt bekreftet og blir dermed det neste kapittelet i Ryan Cooglers actionsaga, som er basert på Marvel Cinematic Universe. Filmen har premiere 15. desember 2028 og vil introdusere en ny Black Panther – en person som offisielt skal overta rollen etter den avdøde Chadwick Boseman og etter Letitia Wright, som i praksis har fungert som midlertidig Black Panther siden da.

David Jonsson, kjent for sine roller i «Alien: Romulus» og «The Long Walk» nylig, skal overta rollen som Wakandas beskytter. I denne versjonen er det faktisk T’Challas sønn, slik Coogler bekreftet i en uttalelse på scenen.

Det ser ut til at stafettpinnen offisielt vil bli overlevert i 2028 i denne filmen, ettersom Wright vil dukke opp i minst Avengers: Doomsday iført Black Panther-drakten, så vi får se om Jonsson gjør et overraskende gjesteopptreden tidligere enn forventet.