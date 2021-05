Days Gone 2 har fått over 100 000 i underskriftskampanje

Du ser på Annonser

Det tok ikke lang tid fra Jason Schreier avslørte at Sony hadde avslått Bend Studio sine første tanker om å lage en Days Gone-oppfølger til folk startet en underskriftskampanje i håp om å få selskapet på andre tanker. Denne har gått som bare det den siste tiden, noe som har gjort at vi i dag passerer en meget imponerende milepæl.

Nå har nemlig over 100,000 skrevet under på underskriftskampanjen for å lage Days Gone 2. Selvsagt må det nok en god del mer til for at PlayStation starter arbeidet med et slikt spill, men det er i alle fall godt å se at folk virkelig er åpne for et prosjekt med meget stort potensial.