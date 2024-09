Days Gone-regissøren sier at Deacons gjesteopptreden i Astro Bot er trist

HQ

Astro Bot har mildt sagt fått en flott start og er elsket av de fleste, og selve spillet er i bunn og grunn en eneste lang kjærlighetserklæring til alle PlayStations store spillserier og ikke minst til konsollene. Mange kjære figurer som Aloy, Ratchet & Clank, Nathan Drake, Crash, Kratos og andre dukker opp underveis.

John fra Days Gone dukker også opp med motorsykkelen sin, og det ser ut til å ha truffet en nerve hos mannen som regisserte spillet, John Garvin. Etter at Bend Studios tvitret et bilde av Deacon som sitter under et palmetre mens to valperoboter leker med en ball, der Bend også gratulerte Asobi Studio med utgivelsen av spillet, reagerte han sterkt og svarte at han syntes det var trist at karakteren nå ser ut til å ha blitt redusert til å promotere andre spill.

Dette fikk Bend Studios til raskt å ta avstand fra sin tidligere ansattes synspunkter, samtidig som de understreket at de er veldig stolte av Days Gone.