Days Gone-skapernes neste spill blir litt likt med multiplayer

I månedene etter at det ble avslørt at PlayStation først takket nei til et nytt Days Gone for å i stede lage The Last of Us Remake har en underskriftkampanje for å faktisk lage Days Gone 2 klart å samle inn over 170,000 underskrifter. Dette mens utviklerne i Bend jobber på et annet hemmelig spill vi nå vet litt mer om.

For samtidig som at Bend Studio avduker den nye logoen sin forteller utviklerne at studioets hemmelige spill vil bygge videre på noen av de beste delene av Days Gone sin store, åpne verden og i tillegg vil ha en form for multiplayer. Ikke akkurat kjempestort nytt, men det er i alle fall klart at vi får noen av de samme tingene som gjør Days Gone ganske bra i et prosjekt med større budsjett og muligheter for å spille med andre.