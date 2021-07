Days Gone-studioets neste spill ser ut til å ha multiplayer

Det ble nylig kjent via en stillingsutlysning at Insomniac Games holder på å utvikle et multiplayer-prosjekt. Før det har Sony-studioer som Guerrilla Games, London Studio, Naughty Dog og Sucker Punch alle avslørt via ennonseringer eller stillingsutlysninger at de jobber med spill som har en eller annen form for multiplayer - og nå kan vi legge til Bend Studio på listen.

Bend Studio er mest kjent for Days Gone, og vi vet fra før av at de nå holder på med et nytt spill med en åpen verden. Nå har vi fått litt mer informasjon fra en stillingsutlysning for en Senior Network Programmer som får som oppgave å jobbe med "support of low-level network issues, multiplayer engine design/architecture, PSN platform services".

Dette indikerer at det vil være multiplayer i spillet, men prosjektet startet ganske nylig og det er trolig flere år unna, så vi får bare vente og se.