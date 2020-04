DayZ-skaper jobber på nytt "massivt overlevelsesspill"

Ideen bak DayZ var en gang enormt spennende, og millioner av spillere prøvde den originale Early Access-versjonen, som blant annet designer og regissør Dean Hall var med på å utgi. Men årene gikk, og det tok teamet hos Bohemia Interactive nesten seks år å få spillet ferdig, og etterfølgende var det som kjent fullt av feil.

Men nå gir Dean Hall survival-sjangeren en sjanse til. Han har avslørt via Twitter at sammen med en annen DayZ-veteran, nemlig Brian Hicks, jobber de nå på et nytt overlevelsesspill som de beskriver som "massive".

"Super excited to announce today is the FIRST DAY that I am back working with the amazing @Hicks_206. He has joined @rocketwerkz as our Executive Producer on our massive (unannounced) survival game. We are about to start a play test! Incredible to be back working with you again!"

Hva synes du om DayZ, og er du fan av overlevelsesspill?