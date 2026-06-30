Dbrand fjerner «Companion Cube»-skinnen til Steam Machine etter at Valve har bedt om fjerning

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Tilbehørsmerket Dbrand har avslørt at de ikke vil gå videre med Companion Cube-skinnen for Steam Machine, som ville ha forvandlet Valves kubeformede PC til en av de berømte blokkene fra Portal-spillene. Dette skyldes i stor grad at Dbrand aldri fikk tillatelse til å bruke Companion Cube, som Valve eier som en del av Portal-IP-en – noe tilbehørsprodusenten innrømmer var en feil fra deres side.

I en kunngjøring på Reddit avslører Dbrand at begeistringen rundt Companion Cube-skinnen til Steam Machine fikk dem til å gå litt for fort frem. Teamet som jobbet med skinnet brukte «mer enn tusen timer» på å designe tilbehøret, men alt arbeidet ble utført uten at noen spurte om Valve var innforstått med at deres IP ble brukt på denne måten.

«Dessverre ga det å være stolte av det vi laget oss ikke rett til å lage det», heter det i innlegget. Da Companion Cube-skinnen ble lansert 22. juni, samme dag som påmeldingen til Steam Machine åpnet, var det Dbrands nest raskest selgende produkt i selskapets historie. Dessverre, kort tid etter denne suksessen, beordret Valve at alt knyttet til Companion Cube-skinnen måtte fjernes.

«Vi fjernet alt og sendte inn en klage. Vi spurte Valve om det var noen måte å holde prosjektet i live på: med riktig lisens, med deres velsignelse, på deres vilkår. De sa nei. Gitt vår bakvendte tilnærming med å bygge først og be om tillatelse senere, var det et rettferdig svar,» forklarte Dbrand.

Alle som har bestilt en av kubene, vil få pengene tilbake, men dessverre vil den ikke dukke opp i postkassen din med det første. I det minste var memet der så lenge det varte, men dessverre vil du ikke kunne spille spill på en Companion Cube med det første.