DC Fandome-teaser byr på gameplay-glimt fra Suicide Squad: Kill the Justice League

Vi vet allerede at vi kommer til å se langt mer av Rocksteadys Suicide Squad: Kill the Justice League under DC Fandome, som går av stabelen den 15. oktober, men allerede nå kan man faktisk få et glimt av spillets egentlige grafikk.

Det er første gang, for under forrige Fandome var det bare en CG-avsløring som fant sted, som altså ikke helt representerte spillets egentlige utseende.

De små klippene er en del av en samlet Fandome-teaser, som dessuten lover mer fra The Batman, et glimt av The Flash-filmen, gameplay fra Gotham Knights og masse, masse mer.