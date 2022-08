DC prøver å kopiere Marvels MCU med tiårsplan

HQ

Jeg var forståelig nok ikke den eneste som klødde meg i hodet da Warner Bros. sa at Batgirl ikke vil offentliggjøres selv om filmen er ferdig, og nå prøver selskapet å begrunne hvorfor.

For investorene hadde selvfølgelig en drøss med spørsmål om de siste dagenes merkelige avgjørelser i kveldens møte med Warner Bros. Discovery-lederne, så sjefen selv, David Zaslav, svarte dette da han ble spurt om fremtiden til DC-filmer og serier:

"Vi har gjort en nullstilling. Vi har omstrukturert forretningsmodellen slik at vi fokuserer, hvor det vil være en gruppe med en tiårsplan som utelukkende fokuserer på DC. Strukturen er ganske lik den Alan Horn og Bob Iger satte sammen veldig effektivt med Kevin Feige hos Disney(...) Vi kommer ikke til å slippe en eneste film uten at den er klar. Vi kommer ikke til å lansere en film for å klare et kvartal. Vi kommer ikke til å lansere en film...Fokuset vil være: hvordan lager vi disse filmene generelt så gode som mulig, men DC er noe vi tror vi kan lage bedre, og vi fokuserer på det nå."

Zaslav og kompani mener altså tydeligvis ikke at det var verd pengene, innsatsen eller risikoen å slippe en Batgirl-film med relativt lavt budsjett siden de i stedet vil starte med blanke ark og enorme budsjetter. Greit nok at ekstremt få DC-filmer og serier har vært gode etter The Dark Knight Rises, men å starte "den nye tiden" såpass brått og brutalt kan vel diskuteres...Enig?