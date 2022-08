Rykte: Batgirl kommer aldri på kino eller HBO Max selv om den er ferdig

HQ

Etter en god del startproblemer bekreftet endelig hovedrolleinnhaveren Leslie Grace i april at Batgirl-filmen var ferdiginnspilt, så de fleste regnet med å få se den på HBO Max og/eller kinoer mot slutten av året. Dette blir tydeligvis ikke tilfellet.

Både The Hollywood Reporter og The Wrap hevder at Warner Bros. ikke har tenkt å faktisk offentliggjøre Batgirl selv om filmen altså nærmest er ferdig. Mens sistnevnte skriver dette er siden selskapets nye leder, David Zaslave, mener filmen ikke er god nok plusser The Hollywood Reporter på at selskapet ønsker å spare litt penger mens fokuset rettes mot storfilmer laget for kino igjen nå som det er slått sammen med Discovery. Uansett hva en fascinerende avgjørelse om det er sant, så det aner meg at #ReleasetheBatgirl eller noe begynner å gå etter hvert.