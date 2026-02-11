Gamereactor

Marvel Rivals

De 12 Marvel Rivals 2026-partnerlagene har blitt avslørt

Mange store navn kommer tilbake til den kommende sesongen.

HQ

Etter at 2025-sesongen ble avsluttet, var det store løfter for fremtiden til Marvel Rivals, selv om disse løftene tok litt tid å komme til å bli oppfylt. Det så til og med litt dystert ut til tider da lagene ga ut listene sine eller bestemte seg for å forlate esporten helt. Men nå som vi er komfortabelt i 2026, begynner vi å se neste sesong med action for helteskytteren ta form, og for dette formål har de 12 partnerlagene for sesongen blitt avslørt.

De 12 lagene er satt til å konkurrere i Marvel Rivals Ignite, og er følgende :


  • 100 tyver

  • FlyQuest

  • Gen.G Esports

  • Liquid Citadel

  • Natus Vincere

  • NRG Shock

  • Reject

  • Sentinels

  • Spacestation Gaming

  • Team Heretics

  • TSM

  • Virtus.pro

Når det gjelder når handlingen faktisk vil begynne, venter vi fortsatt på å høre mer på denne fronten.

Marvel Rivals

