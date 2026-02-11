De 12 Marvel Rivals 2026-partnerlagene har blitt avslørt

HQ

Etter at 2025-sesongen ble avsluttet, var det store løfter for fremtiden til Marvel Rivals, selv om disse løftene tok litt tid å komme til å bli oppfylt. Det så til og med litt dystert ut til tider da lagene ga ut listene sine eller bestemte seg for å forlate esporten helt. Men nå som vi er komfortabelt i 2026, begynner vi å se neste sesong med action for helteskytteren ta form, og for dette formål har de 12 partnerlagene for sesongen blitt avslørt.

De 12 lagene er satt til å konkurrere i Marvel Rivals Ignite, og er følgende :



100 tyver



FlyQuest



Gen.G Esports



Liquid Citadel



Natus Vincere



NRG Shock



Reject



Sentinels



Spacestation Gaming



Team Heretics



TSM



Virtus.pro



Når det gjelder når handlingen faktisk vil begynne, venter vi fortsatt på å høre mer på denne fronten.