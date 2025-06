De 24 lagene til IEM Köln 2025 er bekreftet

HQ

Hver sommer kan vi forvente at konkurransedyktige Counter-Strike 2 drar til den tyske byen Köln for en stor turnering. Dette Intel Extreme Masters arrangementet er et av årets største, og det regnes som Cathedral of Counter-Strike på grunn av hvor nær det skjer til den berømte katedralen i byen.

I år skjer IEM Köln mellom 23. juli og 3. august, og med 1 million dollar på linjen, er de 24 deltakende lagene nå bekreftet. Åtte av lagene har kvalifisert seg direkte til Stage 2, og de resterende 16 må overleve og gå videre fra Stage 1. Her er hvordan hvert lag ligger an.

Etappe 1:



GamerLegion



FaZe Clan



Astralis



3DMax



Heroisk



Team Liquid



Virtus.pro



Furia



Kompleksitet



Tyloo



MiBR



B8



Ninjas i pyjamas



BIG



PaiN Gaming



FlyQuest



Etappe 2:



Team Vitality



Mouz



Team Spirit



Team Falcons



The MongolZ



Aurora Gaming



G2 Esports



Natus Vincere



Det store spørsmålet vil være om Team Vitality kan fortsette sin nylige mega-løp med resultater, og gå videre mot å sikre seg en back-to-back Intel Grand Slam tittel.