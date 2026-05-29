De 64 inviterte sjakkspillerne til Esports Nations Cup er utpekt
De fleste av de beste spillerne fra hele verden vil være til stede og representere sine respektive land.
Sjakk vil ha en plass i Esports World Cup til sommeren, men sjakk vil også spille en rolle i Esports Nations Cup i november. Dette arrangementet vil fokusere på nasjonen mot nasjonen i stedet for klubb mot klubb eller spiller mot spiller, noe som betyr at de ulike individene som deltar i Esports Nations Cup vil representere landet sitt.
For dette formål kjenner vi nå de 64 bekreftede sjakkspillerne som er invitert til festivalen som vil skje i Riyadh, Saudi-Arabia mellom 2. og 29. november, forutsatt at den pågående Midt-Østen-konflikten er løst innen den tid ... Den fullstendige listen over de inviterte og landene de representerer kan sees nedenfor, og det er verdt å merke seg at sjakkturneringen vil finne sted mellom 2. og 8. november.
- NORGE - Magnus Carlsen
- BELARUS - Denis Lazavik
- POLEN - Jan-Krzysztof Duda
- FRANKRIKE - Alireza Firouzja
- USA - Hikaru Nakamura
- INDIEN - Nihal Sarin
- RUSSLAND - Ian Nepomniachtchi
- IRAN - Sina Movahed
- UZBEKISTAN - Nodirbek Abdusattorov
- SERBIA - Alexey Sarana
- TYSKLAND - Vincent Keymer
- KINA - Yangyi Yu
- UKRAINA - Olexandr Bortnyk
- ARMENIA - Haik M. Martirosyan
- VIETNAM - Tuan Minh Le
- MEXICO - Jose Eduardo Martinez Alcantara
- ROMANIA - Bogdan-Daniel Deac
- GRIEKE - Nikolas Theodorou
- PERU - Renato Terry
- NEDERLAND - Benjamin Bok
- ARGENTINA - Faustino Oro
- AZERBAIDJAN - Mahammad Muradli
- CHILE - Cristobal Henriquez Villagra
- SVERIGE - Nils Grandelius
- KAZAKHSTAN - Rinat Jumabayev
- SPANIA - David Anton Guijarro
- EGYPT - Bassem Amin
- BOSNIA & HERZEGOVINA - Bojan Maksimovic
- ISRAEL - Nitzan Steinberg
- INDONESIA - Yoseph Theolifus Taher
- FORENTE ARABISKE EMIRATER - A.R. Saleh Salem
- SLOVENIA - Vladimir Fedoseev
- SVEITS - Alexandra Kosteniuk
- BRASILIA - Luis Paulo Supi
- ITALIA - Luca Moroni Jr.
- TSJEKKIA - David Navara
- DANMARK - Jonas Buhl Bjerre
- TURKIYE - Vahap Sanal
- URUGUAY - Georg Meier
- IRLAND - Stephen Jessel
- UNGARN - Sanan Sjugirov
- BELGIA - Kobe Vandenhole
- GEORGIA - Erekle Tabatadze
- STORBRITANNIA - Frederick Waldhausen Gordon
- LITAUEN - Gleb Pidluznij
- CANADA - Eric Hansen
- LETTLAND - Georgijs Germanovs
- NEPAL - Purushottam Silwal
- ØSTERRIKE - Peter Balint
- SYRIA - Talab Rami
- FINLAND - Mika Karttunen
- KUBA - Lennis Martinez Ramirez
- VENEZUELA - Sebastian Francisco Borges Oliveros
- SLOVAKIA - Mykola Domanskiy
- ESTLAND - Mai Narva
- LIBANON - Maroun Tomb
- MALAYSIA - Jun Ying Tan
- BULGARIA - Volen Dyulgerov
- BOLIVIA - Maveric Mayta Aiza
- ZAMBIA - Rafael Sharon
- COLOMBIA - Jesus Marcial Torres Cueto
- LUXEMBOURG - Nicolas Bourg
- PHILIPPINENE - Deniel Causo
- HONG KONG, KINA - Lut Yin Luke Lau