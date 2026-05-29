De 64 inviterte sjakkspillerne til Esports Nations Cup er utpekt

De fleste av de beste spillerne fra hele verden vil være til stede og representere sine respektive land.

Sjakk vil ha en plass i Esports World Cup til sommeren, men sjakk vil også spille en rolle i Esports Nations Cup i november. Dette arrangementet vil fokusere på nasjonen mot nasjonen i stedet for klubb mot klubb eller spiller mot spiller, noe som betyr at de ulike individene som deltar i Esports Nations Cup vil representere landet sitt.

For dette formål kjenner vi nå de 64 bekreftede sjakkspillerne som er invitert til festivalen som vil skje i Riyadh, Saudi-Arabia mellom 2. og 29. november, forutsatt at den pågående Midt-Østen-konflikten er løst innen den tid ... Den fullstendige listen over de inviterte og landene de representerer kan sees nedenfor, og det er verdt å merke seg at sjakkturneringen vil finne sted mellom 2. og 8. november.


  1. NORGE - Magnus Carlsen

  2. BELARUS - Denis Lazavik

  3. POLEN - Jan-Krzysztof Duda

  4. FRANKRIKE - Alireza Firouzja

  5. USA - Hikaru Nakamura

  6. INDIEN - Nihal Sarin

  7. RUSSLAND - Ian Nepomniachtchi

  8. IRAN - Sina Movahed

  9. UZBEKISTAN - Nodirbek Abdusattorov

  10. SERBIA - Alexey Sarana

  11. TYSKLAND - Vincent Keymer

  12. KINA - Yangyi Yu

  13. UKRAINA - Olexandr Bortnyk

  14. ARMENIA - Haik M. Martirosyan

  15. VIETNAM - Tuan Minh Le

  16. MEXICO - Jose Eduardo Martinez Alcantara

  17. ROMANIA - Bogdan-Daniel Deac

  18. GRIEKE - Nikolas Theodorou

  19. PERU - Renato Terry

  20. NEDERLAND - Benjamin Bok

  21. ARGENTINA - Faustino Oro

  22. AZERBAIDJAN - Mahammad Muradli

  23. CHILE - Cristobal Henriquez Villagra

  24. SVERIGE - Nils Grandelius

  25. KAZAKHSTAN - Rinat Jumabayev

  26. SPANIA - David Anton Guijarro

  27. EGYPT - Bassem Amin

  28. BOSNIA & HERZEGOVINA - Bojan Maksimovic

  29. ISRAEL - Nitzan Steinberg

  30. INDONESIA - Yoseph Theolifus Taher

  31. FORENTE ARABISKE EMIRATER - A.R. Saleh Salem

  32. SLOVENIA - Vladimir Fedoseev

  33. SVEITS - Alexandra Kosteniuk

  34. BRASILIA - Luis Paulo Supi

  35. ITALIA - Luca Moroni Jr.

  36. TSJEKKIA - David Navara

  37. DANMARK - Jonas Buhl Bjerre

  38. TURKIYE - Vahap Sanal

  39. URUGUAY - Georg Meier

  40. IRLAND - Stephen Jessel

  41. UNGARN - Sanan Sjugirov

  42. BELGIA - Kobe Vandenhole

  43. GEORGIA - Erekle Tabatadze

  44. STORBRITANNIA - Frederick Waldhausen Gordon

  45. LITAUEN - Gleb Pidluznij

  46. CANADA - Eric Hansen

  47. LETTLAND - Georgijs Germanovs

  48. NEPAL - Purushottam Silwal

  49. ØSTERRIKE - Peter Balint

  50. SYRIA - Talab Rami

  51. FINLAND - Mika Karttunen

  52. KUBA - Lennis Martinez Ramirez

  53. VENEZUELA - Sebastian Francisco Borges Oliveros

  54. SLOVAKIA - Mykola Domanskiy

  55. ESTLAND - Mai Narva

  56. LIBANON - Maroun Tomb

  57. MALAYSIA - Jun Ying Tan

  58. BULGARIA - Volen Dyulgerov

  59. BOLIVIA - Maveric Mayta Aiza

  60. ZAMBIA - Rafael Sharon

  61. COLOMBIA - Jesus Marcial Torres Cueto

  62. LUXEMBOURG - Nicolas Bourg

  63. PHILIPPINENE - Deniel Causo

  64. HONG KONG, KINA - Lut Yin Luke Lau

