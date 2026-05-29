De 64 inviterte sjakkspillerne til Esports Nations Cup er utpekt

Sjakk vil ha en plass i Esports World Cup til sommeren, men sjakk vil også spille en rolle i Esports Nations Cup i november. Dette arrangementet vil fokusere på nasjonen mot nasjonen i stedet for klubb mot klubb eller spiller mot spiller, noe som betyr at de ulike individene som deltar i Esports Nations Cup vil representere landet sitt.

For dette formål kjenner vi nå de 64 bekreftede sjakkspillerne som er invitert til festivalen som vil skje i Riyadh, Saudi-Arabia mellom 2. og 29. november, forutsatt at den pågående Midt-Østen-konflikten er løst innen den tid ... Den fullstendige listen over de inviterte og landene de representerer kan sees nedenfor, og det er verdt å merke seg at sjakkturneringen vil finne sted mellom 2. og 8. november.