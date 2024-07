De aller første olympiske esportlekene skal arrangeres i Saudi-Arabia neste år

HQ

International Olympic Committee har en stund lagt merke til veksten og den globale rekkevidden til e-sport, men har ikke klart å innse hvordan man skal utvikle og slå sammen e-sport i den olympiske porteføljen. Tidligere inkluderte dette mindre turneringer ved store olympiske arrangementer som, selv om de var interessante, føltes som en forglemmelse, noe som uten tvil også er en medvirkende faktor til opprettelsen av det som blir kalt Olympic Esports Games (OES).

OES har fått grønt lys av IOC gjennom en enstemmig avstemning og vil debutere allerede neste år, når de første lekene arrangeres i Saudi-Arabia. Med dette valget i tankene er prosessen med å velge vertsby og -sted i gang, og det samme er det spesifikke tidspunktet. Hvis det ender opp med å bli et sommerarrangement, vil det kanskje bli en viss krysning med 2025 Esports World Cup, som vil bli arrangert i Qiddiya og ikke Riyadh som 2024-festivalen.

IOC-president Thomas Bach uttalte følgende om OES: "Dette er virkelig en ny æra for IOC. Med bekreftelsen fra IOC-sesjonen om opprettelsen av de olympiske esportlekene holder vi tritt med den digitale revolusjonen. Esportsamfunnet, som er representert i vår esportskommisjon, har engasjert seg entusiastisk i dette initiativet. Dette er et ytterligere bevis på at den olympiske merkevaren og de verdiene den står for, er attraktiv blant unge mennesker. Saudi-Arabias olympiske komité vil bidra med stor - for ikke å si unik - erfaring innen e-sport til dette prosjektet. Dette partnerskapet er basert på det olympiske charteret og de olympiske verdiene."

