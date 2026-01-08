De deltakende lagene til IEM Krakow 2026 er offentliggjort

HQ

I slutten av måneden vil årets første store Intel Extreme Masters -turnering finne sted, da IEM Krakow (erstatter IEM Katowice) vil finne sted mellom 28. januar og 8. februar. Dette arrangementet vil se mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden delta, og med dette sagt, kjenner vi nå de bekreftede 24 vaktlistene.

Følgende 16 lag vil vises i den første fasen av turneringen :



Aurora Gaming



B8



Legacy



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



Astralis



Parivision



Heroic



PaiN Gaming



FUT Esports



Ninjas in Pyjamas



Passion UA



BCG Esports



NRG



GamerLegion



I tillegg til disse bekreftede lagene er åtte Stage 2-inviterte. Disse lagene vil konkurrere mot de åtte organisasjonene som går videre fra trinn 1. Disse inviterte er som følger :



Furia



Team Vitality



Team Falcons



Team Spirit



Natus Vincere



Mouz



FaZe-klanen



The MongolZ



Med alle disse i tankene, hvem ser du på som favoritt til IEM Krakow?