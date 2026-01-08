esports
Counter-Strike 2
De deltakende lagene til IEM Krakow 2026 er offentliggjort
24 lag vil delta i turneringen, hvorav åtte allerede er invitert til andre etappe.
I slutten av måneden vil årets første store Intel Extreme Masters -turnering finne sted, da IEM Krakow (erstatter IEM Katowice) vil finne sted mellom 28. januar og 8. februar. Dette arrangementet vil se mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden delta, og med dette sagt, kjenner vi nå de bekreftede 24 vaktlistene.
Følgende 16 lag vil vises i den første fasen av turneringen :
- Aurora Gaming
- B8
- Legacy
- G2 Esports
- Team Liquid
- 3DMax
- Astralis
- Parivision
- Heroic
- PaiN Gaming
- FUT Esports
- Ninjas in Pyjamas
- Passion UA
- BCG Esports
- NRG
- GamerLegion
I tillegg til disse bekreftede lagene er åtte Stage 2-inviterte. Disse lagene vil konkurrere mot de åtte organisasjonene som går videre fra trinn 1. Disse inviterte er som følger :
- Furia
- Team Vitality
- Team Falcons
- Team Spirit
- Natus Vincere
- Mouz
- FaZe-klanen
- The MongolZ
Med alle disse i tankene, hvem ser du på som favoritt til IEM Krakow?