esports
Counter-Strike 2

De deltakende lagene til IEM Krakow 2026 er offentliggjort

24 lag vil delta i turneringen, hvorav åtte allerede er invitert til andre etappe.

HQ

I slutten av måneden vil årets første store Intel Extreme Masters -turnering finne sted, da IEM Krakow (erstatter IEM Katowice) vil finne sted mellom 28. januar og 8. februar. Dette arrangementet vil se mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden delta, og med dette sagt, kjenner vi nå de bekreftede 24 vaktlistene.

Følgende 16 lag vil vises i den første fasen av turneringen :


  • Aurora Gaming

  • B8

  • Legacy

  • G2 Esports

  • Team Liquid

  • 3DMax

  • Astralis

  • Parivision

  • Heroic

  • PaiN Gaming

  • FUT Esports

  • Ninjas in Pyjamas

  • Passion UA

  • BCG Esports

  • NRG

  • GamerLegion

I tillegg til disse bekreftede lagene er åtte Stage 2-inviterte. Disse lagene vil konkurrere mot de åtte organisasjonene som går videre fra trinn 1. Disse inviterte er som følger :


  • Furia

  • Team Vitality

  • Team Falcons

  • Team Spirit

  • Natus Vincere

  • Mouz

  • FaZe-klanen

  • The MongolZ

Med alle disse i tankene, hvem ser du på som favoritt til IEM Krakow?

Counter-Strike 2

