De fantastiske fire: First Steps skuespillere reagerer på *den* Sue Storm-huden i Marvel Rivals

Marvel Rivals De fire første trinnene har aldri vært en serie som har vegret seg for å gi karakterene sine - spesielt de kvinnelige skuespillerne - avslørende antrekk. Mange av dem kommer rett og slett direkte fra tegneseriene, og de viser seg ofte å være svært populære blant en viss del av fanbasen.

Ta for eksempel Sue Storms Malice-hud, der hun viser mye ben og kinn. En utrolig populær pakke, og en som YouTuber Loserfruit nylig viste til The Fantastic Four: First Steps-rollebesetningen.

I klippet nedenfor kan du se Loserfruit gå gjennom kosmetikken til hver karakter og vise dem til sine motstykker i filmen. Ingen av skuespillerne ser ut til å være store gamere, så det ser litt ut som hvordan jeg forestiller meg at jeg viser foreldrene mine Marvel Rivals ville sett ut. Loserfruit sparer Malice-skinnet til sist, og det får Pedro Pascal, Joseph Quinn og Ebon Moss-Bachrach til å tie stille.

"Takk", sier Vanessa Kirby og knipser med fingrene. "Dette er også min favorittbit av henne. Se opp for oppfølgeren. Du bør se den."

<social>https://www.youtube.com/watch?v=h45Sr1kafGU?t=281</social>

Videoen går deretter raskt videre til alle skuespillerne som lærer å spille karakterene sine og setter i gang med litt Marvel Rivals. Her håper vi på en ny video når Avengers: Doomsday kommer ut, der vi får se den massive rollebesetningen i en slags Marvel Rivals turnering.