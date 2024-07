De første 11 Call of Duty: Modern Warfare III lagene som skal konkurrere i Esports World Cup har blitt navngitt

HQ

En av de mer overraskende turneringene på Esports World Cup er inkluderingen av et Call of Duty: Modern Warfare III -arrangement. Det er overraskende fordi den fremste Call of Duty esports-scenen domineres av den eksklusive Call of Duty League (som bare har 12 lag), og dette arrangementet er satt til å se 16 lag til stede, og ikke engang alle CDL-lag heller.

Med det i bakhodet kjenner vi nå mange av de deltakende lagene. 11 organisasjoner er bekreftet, med fem igjen som skal avsløres i løpet av de kommende dagene og ukene. Når det gjelder de som er bekreftet, er 10 av dem CDL-lag eller CDL-morselskaper, mens ett er et Call of Duty Pro League -lag.

Atlanta Faze, Toronto Ultra, Seattle Surge, Boston Breach, Carolina Royal Ravens, og Las Vegas Legion vil alle vises som deres CDL-likheter, men Minnesota Rokkr vil være til stede som eier G2 Esports, Los Angeles Thieves vil vises som eier 100 Thieves, OpTic Texas vil dukke opp som eier OpTic Gaming, og New York Subliners vil representere nye eiere Cloud9 for første gang. Den siste listen er Team Heretics, som er CPL-organisasjonen.

Med 1,8 millioner dollar på tilbud og turneringen planlagt 15.-18. august, vil resten av de deltakende lagene uten tvil bli avslørt veldig snart.