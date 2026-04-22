De første bildene av Clayface bekrefter tidligere lekkasjer om historien

Som du sikkert vet, vil DC-skurken Clayface bli introdusert til DCU senere i høst i en egen film, men det vil skje på en litt annen måte enn hva vi kanskje er vant til. I stedet for typisk superheltaction får vi et skrekkfokusert prosjekt skrevet av skrekkens mester, Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Som vi nylig rapporterte, beskrev testpublikummet på forrige ukes CinemaCon en virkelig frastøtende kroppsskrekkhistorie som ikke ser ut til å være for svake hjerter. Så langt har ingenting blitt vist offentlig, men filmen skal ha premiere 23. oktober, og nå ser det ut til at DC og Warner er klare til å starte markedsføringen i det stille.

På filmens offisielle Instagram-konto har det siden i går blitt lagt ut tre innlegg som gir oss et tydelig blikk på et portrett av Tom Rhys Harries i rollen som Matt Hagen, personen som til slutt blir Clayface.

Ifølge tidligere lekkasjer lider Hagen av en ulykke og krever eksperimentell rekonstruktiv kirurgi, og dette ser ut til å være nøyaktig. I to andre innlegg på samme konto får vi se det fiktive forskningsmagasinet Gotham Medical, som rapporterer om "den regenerative medisinens nye ansikt", samt en opprevet avisforside med overskriften "skuespiller Matt Hagen brutalt angrepet".

Kort sagt høres det ut som noe spennende å se frem til akkurat i tide til Halloween, eller hva synes du?