De første bildene av den andre DLC-en til Dragon Ball Sparking! Null

Dragon Ball er et av de mest innflytelsesrike merkene i verden. Hver utgivelse av serien er etterlengtet, og i år har alle fans fått en godbit. Vi har fått en ny serie, Dragon Ball Daima, skrevet av Akira Toriyama før hans død, og et nytt spill med essensen av Budokai Tenkaichi som ble sårt savnet, Dragon Ball Sparking! Zero.

Fem måneder etter tittelens utgivelse har den andre utvidelsen blitt kunngjort, som vil gjøre karakterene fra den nye serien spillbare. I traileren kan vi se følgende tegn :



Goku (Mini)



Goku Super Saiyan (Mini)



Vegeta (Mini)



Vegeta Super Saiyan (Mini)



Glorio



Dette innholdet fra den nye serien kommer den 25. april, så hvis du er fan av spillet, vil du snart kunne glede deg over dem i nye kamper, og her er traileren nedenfor!