De første bildene fra Arkanes Redfall er tilsynelatende lekket

HQ

Som avslutning på deres E3-pressekonferanse avslørte Microsoft et nytt spill fra Arkane, en ny IP ved navn Redfall. Spillet er et kooperativt skytespill, og stiller fire skyteglade venner opp mot horder av vampyrer.

Men traileren viste ikke noe gameplay overhodet, så vi vet enda ikke hvordan spillet ser ut. Nå har vi imidlertid blitt litt klokere, for via Reddit ser det ut til at de første bildene har dukket opp.

De forteller oss ikke mye, og virker å være fra en eldre utgave av spillet. Du kan se de selv via linken over (så lenge de er live). Det er også litt informasjon om spillet.

Det står blant annet at selve gameplayet minner om Borderlands, hvor du spiller enten alene eller kooperativt i en åpen verden, og utfører oppdrag som gir deg nyere og bedre våpen.

Du kan se annonseringstraileren nedenfor.