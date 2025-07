De første detaljene om Tour de France 2026: En guidet tur gjennom Barcelonas vakreste bygninger

HQ

Tour de France er nettopp avsluttet (vel, herrenes ritt), og nedtellingen har begynt for 2026-utgaven, som nok en gang vil ha en internasjonal avgang, i motsetning til i år, som fant sted 100 % inne i Hexagon. Barcelona blir byen der neste Tour de France starter 4. juli 2026, med tre etapper som finner sted i Catalonia.

Barcelonas borgermester Jaume Collboni presenterte i dag de første detaljene om etappene som skal kjøres i Barcelona. Feiringen av touren sammenfaller med at byen er utnevnt til UNESCOs arkitekturhovedstad, og den første etappen vil gjøre god bruk av de vakre gatene og bygningene, ettersom den vil være en 19,7 km lang tempoetappe mellom Parc del Fòrum i Sant Martí-distriktet og Montjuïc. Etappen inkluderer en omvisning i det modernistiske Sant Pau-komplekset og en parade ned Avinguda Gaudí for å nå Sagrada Família.

"Arrangementet vil være åpent for alle innbyggere og vil feire to av byens mest emblematiske, ikoniske og historiske områder: det historiske komplekset til det tidligere Sant Pau-sykehuset og Sagrada Família tempelet. Målet er at dette arrangementet skal bli det mest spektakulære i løpets historie", sier rådhuset i en pressemelding.

Den andre etappen går mellom byene Tarragona og Barcelona, med 178 kilometer mellom hver, og er for det meste flat gjennom kystbyer som Torredembarra, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú og Sitges, før Montjuic bestiges tre ganger. Den tredje etappen finner sted i Granollers.

Det blir tredje gang touren besøker Barcelona etter 1957, 1965 og 2009, men aldri før har Barcelona vært hjemsted for Grand Départ. Tour de France 2027 blir også internasjonal, ettersom den vil besøke Skottland, Wales og England.