De første detaljene om Assassin's Creed Hexe, det mest annerledes spillet i serien

Fra første gang vi hørte om Assassin's Creed Codename Hexe for nesten to år siden på Ubisoft Forward skjønte vi at dette kom til å bli en svært annerledes versjon av det franske selskapets flaggskipfranchise. Alt ved det inspirerte til mørke og frykt, og det ser ut til at utviklingen nå går raskere, ettersom Insider Gaming har publisert en rapport med mange detaljer om spillet.

Først og fremst er produksjonen i gang, men det ser ut til at den fortsatt er i en tidlig fase. Spillet vil ikke nå offentligheten før tidligst i 2026, og det lanseres som en utgivelse for Infinity-platformen, den neste fasen i det sammenhengende universet til alle Assassin's Creed. Vi vet også at vi i Hexe ikke vil la oss velge kjønn på hovedpersonen, og at vi kommer til å styre en kvinnelig karakter som (foreløpig) heter Elsa, som har overnaturlige krefter, og at handlingen er lagt til 1500-tallet i det som nå er Tyskland.

Det ser ut til at en annen nyhet er at det vil inneholde et Fear System som ligner på det vi så i Assassin's Creed Syndicate-utvidelsen "Jack the Ripper", og at det blir et mye mer lineært eventyr enn de åpne verdenene vi har blitt vant til i serien.

Logisk nok er det ikke så mange flere detaljer for øyeblikket. Og selv om kilden ikke er offisiell ser det ut til at kildene hans er det. Uansett, og med tanke på at vi ikke får det i hendene, er det fortsatt god tid for Codename Hexe til å utvikle sitt potensial og bli det friske pustet serien trenger.