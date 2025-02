De første olympiske esportlekene skal arrangeres i Riyadh i 2027

HQ

Mens Saudi-Arabia har blitt destinasjonen for konkurransedyktig esports om sommeren, takket være Esports World Cup, vil landet også være vertskap for den aller første Olympic Esports Games også. Turneringen vil bli avholdt i 2027 i Riyadh, og Esports World Cup Foundation er knyttet til som en grunnleggende partner.

Nå som dette er bekreftet, vet vi fortsatt ikke de faste datoene for Olympic Esports Games, noe som reiser spørsmålet om dette vil erstatte Esports World Cup i 2027, hvis det er rettet mot sommeren? Vi må vente med å høre mer om dette, ettersom begge parter foreløpig ser ut til å være mer opptatt av å sette opp de nødvendige kvalifiseringsveiene for å sikre at et bredt spekter av land og konkurrenter er representert i handlingen.

I en kommentar til Olympic Esports Games uttalte president Thomas Bach på International Olympic Committee "Det finnes nå et veldig klart veikart for de første olympiske esportlekene noensinne. Med Veien til de olympiske esportlekene som starter i år, er lekene i ferd med å bli en realitet. Dette er et ytterligere bevis på styrken i partnerskapet mellom IOC og SOPC på mange områder."

Saudi-Arabias kronprins Abdulaziz bin Turki Al Faisal la til: "I dag er veien mot de aller første olympiske esportlekene klar, med en umiddelbar tidslinje som fungerer for alle parter, og som innebærer at veien mot olympiske esportleker starter i 2025. Sammen med IOC er det virkelig fremdrift, samhold og klarhet om veien videre, og nå er fokuset på å levere."

Synes du Olympic Esports Games er en god idé?