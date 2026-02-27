De legendariske fuglene kommer til Pokémon Unite for å feire Pokémon-dagen

HQ

Som vi har forventet, har begynnelsen på Pokémon Day Pokémon Presents vært ganske flat, men det er sporadiske ting å snakke om. For det første dukket Pokémon Unite opp og avslørte at i feiringen av den årlige høytiden kommer Legendary Bird Pokémon alle til MOBA.

Jepp, Articuno, Zapdos og Moltres vil alle bli med i videospillet som spillbare figurer, med forbehold om at spillerne må tjene lommemonstrene ved å fullføre sine Unite-lisenser.

Men dette var ikke alt som ble kunngjort, da vi også ble fortalt at Johto-start-Pokémonens endelige evolusjoner også ville komme på et senere tidspunkt, med Typhlosion, Meganium og Feraligatr på vei.

Snart starter også Electrode Volleyball World Tour, så det er mange grunner til å fortsette å fordype seg i Nintendo Switch- og mobilprosjektet.