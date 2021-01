Du ser på Annonser

Forrige torsdag kom endelig Scott Pilgrim vs. The World: The Game tilbake til butikkene etter å ha blitt fjernet i 2014. Med oppusset grafikk og utvidelser inkludert var det mange som hadde gledet seg, og Odd Karsten er ikke den eneste som har kost seg i det spinnville universet. Dóri bestemte seg også for å spille de to første timene av Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, og du kan se hvordan det gikk under.