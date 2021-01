Du ser på Annonser

Om du er kjent med filmen Scott Pilgrim vs. the World kjenner du kanskje også til tegneserien. Det er dermed svært mulig at du kjøpte spillet i det fire år lange løpet det var tilgjengelig. I perioden 2010-2014 var det nemlig mulig å hoppe inn i en retro-pikselert beat-em-up-verden med opp til tre venner for å kjempe seg gjennom en faksimile av tegneserie-plottet. Plutselig forsvant spillet fra nettbutikkene dog. Vi har aldri fått en offisiell begrunnelse, men med tanke på hvor tungt lisensiert spillet og musikksporet er går det an å gjøre seg opp et par tanker. Lisenser går ut, og om et studio ikke er villig til å fornye avtalen eller det viser seg at forhandlingene ikke går gjennom er det begrenset hva man kan gjøre.

Nå er det derimot duket for en relansering! Sidescrolleren er tilbake i full mundur med tilnavnet "Complete Edition". Enkelt fortalt betyr dette at all DLCen er inkludert, noe som gjør at man kan spille som både Knives Chau og Wallace Wells uten å måtte betale en krone ekstra. Det fantastiske musikksporet fra Anamanaguchi er heldigvis også på plass! Om det var linsensproblemer som var grunnen til fjerningen fra nettbutikkene til Microsoft og Sony (for over seks år siden) er det ingen spor igjen av det nå.

I Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (SPVTWTGCE?) skal man kjempe seg gjennom scener fra tegneserien og filmen i kjent beat-em-up-stil. Beveg deg fra venstre mot høyre, slå alle fiendene som dukker opp, fortsett mot høyre når du får beskjed om det. Man får valget mellom seks forskjellige figurer (samt en opplåsbar, men det vil jeg ikke spoile): Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Kim Pine, Stephen Stills og de tidligere nevnte Knives Chau og Wallace Wells fra DLCen. Når man bekjemper fiender får man litt erfaringspoeng og en håndfull penger som kan brukes til å kjøpe forskjellige gjenstander fra butikkene man går forbi. Disse fyller opp helsepoengene dine eller kan til og med forbedre evnene til figuren din. Skulle man spille sammen med venner (noe jeg virkelig anbefaler) kan man bruke de oppsparte pengene til å gjenopplive dem.

Kampsystemet er relativt enkelt, men langt fra simpelt. I begynnelsen kan man bare utføre kombinasjoner av lette og tunge angrep, men etter hvert som man går opp i nivå får man låst opp nye angrep. Gjenstander kan også plukkes opp og brukes til å skade fiendene (som for en eller annen grunn fortsetter å angripe uten tilsynelatende manglende mot etter at man har banket opp et utall av de). Blokkeringsknappen blir heftig brukt, da angripende fiender har det med å løpe inn og gjøre en kombo idet de dukker opp på skjermen. Skulle en fiende kaste en gjenstand etter det smukke hodet ditt er det mulig å ta imot denne med et veltimet trykk på nevnte blokkeringsknapp. Ifølge spillet iallfall...jeg sliter litt med å få til timingen.

Spillet er svært arkadeaktig i sin utførelse. Det føles litt som at det vil at jeg skal dø slik at jeg legger på et par tikroninger til for å få et ekstraliv. Fiendene har, etter min erfaring iallfall, liten til ingen forvarsel om når de skal angripe. Dette fører til at jeg spiser minst et par knokesmørbrød per "bølge". Etter hvert filer det helsepoengene mine såpass ned at det å miste et liv er uunngåelig. Man har heldigvis i tillegg til helsepoeng "gut points" som brukes til å utføre spesialangrep. Skulle man ha flere av disse på lur når uhellet er ute får man en ekstra sjanse og blir umiddelbart gjenopplivet med litt helsepoeng. Dog er dette frustrerende, spesielt i begynnelsen hvor man ikke har fått levlet opp spesielt mye eller har tilgang til alt av angrep. Kanskje "SPVTWTGCE" kan betegnes som en roguelike-lite?

Dette er nok en av grunnene til at spillet skinner med venner. Ikke bare kan man utføre kombinasjonsagrep sammen, men det blir også vesentlig mer gøy. Arkade-følelsen går fra frustrerende til briljant når man kan bli gjenopplivet og nostalgien flyter omtrent gjennom skjermen. Har du kost deg med X-Men Arcade eller The Simpsons Arcade vet du akkurat hva jeg snakker om. Såklart kan det bli litt kaotisk, men det er jo litt av hensikten?

I bakgrunnen pumper den briljante musikken til Anamanaguchi. Jeg husker tydelig at denne sugde meg inn i traileren da jeg først så den på PS Store for alskens år siden, og den har ikke blitt et fnugg dårligere med årene. Melodiene kan beskrives som chiptunes-punk og bruker en fiffig kombinasjon av retroblipper med sagtann-gitarer for å fange essensen til spillet. Helt oppriktig har jeg hørt på de masse på Spotify mens jeg har mimret om dette spillet og det gjør meg glad å se det bli relansert.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition er en fin spillifisering av tegneserien. Det inneholder mange nikk og referanser til andre nerdeting som River City Ransom og Guitar Hero for å holde tritt med referansebonanzaen som Scott Pilgrim er. Det er frustrerende i begynnelsen, men er fantastisk morsomt å spille sammen med venner i sofaen (gjerne med et iskalde for hånden). Det har et par morsomme opplåsbare moduser som Boss Rush og diverse minispill, og at man kan gå opp i nivå samt forbedre evnene til figuren sin gjør det mindre brutalt vanskelig over tid. Nå har vi fått flere gode beat-em-ups i nyere tid med Streets of Rage 4 og Battletoads, men for ti år siden var Scott Pilgrim vs. the World: The Game en flott hyllest til en sjanger som hørte fortiden til. Liker du tegneserien (og filmen) kommer du til å kose deg med spillet òg.