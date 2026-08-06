De to mest solgte PlayStation-spillene i juli var angivelig « Call of Duty-prosjekter fra begynnelsen av 2010-tallet

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Forbrukerdata er den mest avslørende informasjonen vi har når det gjelder videospill, for når alt kommer til alt, tar utgivere og produsenter beslutninger basert på hva som selger og hva som appellerer til publikum. Hvis du trodde at den nylige trenden med å produsere stadig flere nyutgivelser og også å porte eldre titler til dagens maskinvare bare er en måte å utnytte nostalgi på, viser de nyeste dataene fra Alinea Analytics at det tilsynelatende er det fansen også ønsker.

Dataanalysefirmaet har publisert en ny rapport som ser nærmere på de bestselgende spillene på PlayStation 4 og 5 i juli, og resultatet er litt sjokkerende. Ifølge informasjonen toppet den nylige porten av Call of Duty: Black Ops II (som for øvrig ble lansert i 2012) salgslistene og solgte hele 8,2 millioner eksemplarer. Til sammenligning vil dette bety at det nesten 14 år gamle spillet solgte 250 000 færre eksemplarer på PlayStation 4 og 5 bare i juli måned enn Donkey Kong Bananza og Pokémon Pokopia til sammen har solgt på Switch 2 siden de ble lansert... samlet sett.

I tillegg kommer det faktum at Call of Duty: Black Ops var det nest mest solgte spillet i juli med 3,0 millioner solgte eksemplarer, noe som plasserer det foran Assassin's Creed: Black Flag Resynced med 1,6 millioner.

Like fascinerende er nyheten om at av de ni mest solgte spillene er flertallet enten opprinnelig lansert for over 10 år siden, er en nyutgivelse eller en port av et etablert spill, eller er den nyeste utgaven av en årlig sportsserie. Det eneste unntaket fra regelen er Palworld, som kom på åttendeplass med 479 000 solgte eksemplarer, og selv det spillet er ikke «nytt», siden dets Early Access-periode startet i januar 2024.

Du kan se hele topp ni-listen, ifølge Alinea Analytics, nedenfor: