De to siste lagene er bekreftet til Six Invitational 2025

Det er nesten den tiden på året igjen hvor vi får se de beste Rainbow Six: Siege lagene fra hele verden komme sammen for å konkurrere i den årlige, fremste Six Invitational turneringen. I 2025 vil arrangementet skje i Boston, USA, på MGM Music Hall basert på Fenway Park, og med handlingen som skal starte fra 3. februar, kjenner vi nå den komplette listen over deltakende lag.

Etter at EU & MENA og Nord-Amerika Last Chance Qualifiers (LCQ) ble avsluttet, har de to siste lagene blitt låst inn for arrangementet. For EU & MENA-regionen gikk LCQ-sporet til G2 Esports, mens for Nord-Amerika gikk sporet i stedet til Oxygen Esports.

Med dette i bakhodet er den fullstendige listen over deltakende og kvalifiserte lag for Six Invitational 2025 som følger :



Team BDS



FaZe Clan



W7m esports



Ex-beastcoast



Team Secret



Team Liquid



DarkZero Esports



Spacestation Gaming



Viurtus.pro



Team Falcons



M80



FURIA Esports



Shopify Rebellion



SCARZ



Team Joel



PSG Talon



G2 Esports



RazaH Company Academy



Oxygen Esports



CAG Osaka



Den store finalen for turneringen er planlagt til 16. februar, hvor flertallet av premiepotten på 3 millioner dollar vil bli delt ut.