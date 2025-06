De tre gjenværende lagene i LTA North Split 2-sluttspillet er bekreftet

HQ

LEC er ferdigspilt til etter den kommende landslagspausen, det samme gjelder LCP. Snart vil LTA North følge etter også, ettersom den kommende helgen vil se Split 2 Playoffs avsluttes, noe som betyr at vi vet laget som løfter pokalen og gir en plass til Mid-Season Invitational i juni og Esports World Cup i juli.

Med dette i tankene har braketten for de to siste kampene blitt låst og bekreftet. Vi vet nå at FlyQuest allerede har sikret seg billetten til den store finalen, noe som betyr at hvis organisasjonen i verste fall taper denne kampen, vil den være til stede på EWC, men ikke MSI. Den andre finaleplassen går til vinneren av den nedre bracket-finalen mellom Cloud9 og Shopify Rebellion. Dette skjer 14. juni, dagen før hovedfinalen 15. juni.

Sammenlagtvinneren er det eneste laget fra regionen som får en plass i både MSI og EWC, selv om andreplassen, som nevnt tidligere, vil delta i EWC-turneringen.