Dead by Daylight blir tilgjengelig på neste generasjon med en gang

Vi har siden september visst at Dead by Daylight kommer til neste konsollgenerasjon, men nå vet vi også nøyaktig når.

Det har nylig blitt bekreftet at Dead by Daylight gjøres tilgjengelig fra dag én både for Xbox Series (ute i dag) og PlayStation 5. Her vil det altså kjøre i 4K og 60fps.

Om du eier spillet på PS4 eller Xbox One kan du oppgradere til neste generasjon uten ekstra kostnad. Behaviour Interactives Head of Partnerships Mathieu Côté sier også følgende til fansen:

"Dead by Daylight continues to break records and we're so grateful to our fans for their support. The future is coming to us in the shape of these amazing new platforms. Dead by Daylight will be there, bigger and better than ever to terrify people using the latest tech!"

Nedenfor finner du trailere til next-gen-utgavene.

