Dead by Daylight får en DnD-injeksjon

Behaviour Interactive har bekreftet at neste sesong av Dead by Daylight blir nok et stort samarbeid. Sesongen vil se Dungeons and Dragons komme til det asymmetriske skrekkspillet, og selv om vi ennå ikke vet detaljene i sesongen, vil vi vite mer i morgen.

Det vil være en stor jubileumsstrøm i morgen (14. mai), og i den får vi se hvordan fantasy-universet blir introdusert og tilpasset til skrekkformatet for å passe Dead by Daylight. Etter teaseren nedenfor å dømme virker det sannsynlig at et Beholder -monster vil bli inkorporert i en eller annen form.