Dead by Daylight får Stadia-eksklusive funksjoner

Du ser på Annonser

I går rapporterte vi at Google har annonsert masser av kommende spill til sin streamingtjeneste Stadia, hvor ett av dem er Behaviour Interactives populære Dead by Deadlight. Nå viser det seg at det ikke bare handler om å slippe det til Stadia, da det også får tekniske forbedringer på plattformen.

Det vil nemlig ha to funksjoner kalt 'Crowd Choice' og 'Crowd Play', hvor førstnevnte lar publikum til en streamer stemme om hvilken rolle de skal spille (overlevende eller morder), mens sistnevnte lar publikum enkelt bli med i matchen med et knappetrykk (om de har spillet selv, så klart). Utover det finnes også støtte for både crossplay og cross-progression.