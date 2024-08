Dead by Daylight feirer Alien: Romulus

HQ

Dead by Daylight Alien: Romulus har gitt ut nytt innhold for å sammenfalle med og plattform utgivelsen av Alien: Romulus, den siste delen i den ikoniske skrekkfranchisen.

Tidligere har spillet lagt til Ellen Ripley som en overlevende og Xenomorph som en morder, sammen med Nostromo Wreckage -kartet, et av mange popkultursamarbeid som er omtalt i spillet.

Det ser ut til at det gode forholdet mellom spillet og franchisen har fortsatt, ettersom det nå er gitt ut et skinn for Ellen Ripley som forvandler den overlevende til Rain, hovedrollen til Cailee Spaenys karakter fra Alien: Romulus.

I motsetning til den Ellen Ripley overlevende, har denne nye legendariske huden likheten til skuespilleren, så vel som replikker uttalt av henne. Mens noen fans føler at mer Alien-assosiert innhold kunne ha blitt lagt til på dette tidspunktet, viser det et pågående partnerskap mellom Disney og Behaviour Interactive, så de kan godt få mer i god tid - det er absolutt ingen mangel på materiale å trekke fra på franchisens side (takk, Game Rant).