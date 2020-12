Dead Cells får enda en spennende utvidelse neste år

Du ser på Annonser

Motion Twin sa de ville komme med enda flere nyheter før året var omme da vi fikk nytt om Dead Cells' juleoppdatering. Som forventet er det snakk om en ny utvidelse.

Det franske studioet har offentliggjort en trailer for det som blir Dead Cells' andre store utvidelse; Fatal Falls. Man trenger ikke akkurat å studere den nøye for å se hvorfor utvidelsen har fått navnet sitt, men utviklerne lover mer spesifikt nytt nærmere lansering i starten av neste år. Foreløpig må vi nøye oss med at traileren viser frem de to nye biomene (Fractured Shrines og The Undying Shores) og noen av de nye fellene. Dermed får vi bare glede oss til å se hvilke nye fiender, bosser og våpen som venter senere.