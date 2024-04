Dead Cells-folka jobber angivelig på nytt Prince of Persia

HQ

Motion Twin forlot Dead Cells for flere år siden, så Evil Empire har vært hovedutvikleren av spillets innhold etter lanseringen. Sistnevnte inkluderer den høyt roste Return to Castlevania-utvidelsen. Derfor var det litt trist da vi fikk beskjed om at begge studioene forlot Dead Cells for to måneder siden. Dette betyr at Motion Twin kun fokuserer på Windblown, og nå ser det ut til at vi vet hva Evil Empire jobber med.

Tom Henderson, som har en plettfri merittliste når det gjelder lekkasjer om Ubisofts titler, avslører at Evil Empire har jobbet på et nytt Prince of Persia-spill de siste fire årene, og at de kommer til å offentliggjøre roguelite-tittelen senere i år. Det er imidlertid ikke alt, for den franske utgiveren forbereder seg også på å lansere spillet som Early Access i år.

En av grunnene til denne ekstremt sjeldne lanseringen av et Ubisoft-spill er at Evil Empire planlegger å følge i fotsporene til Dead Cells ved å kontinuerlig endre spillet med gratis oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra spillerne.

Det eneste andre vi har fått vite om dette roguelite Prince of Persia-spillet er at den grafiske utformingen er inspirert av fransk-belgiske tegneserier, så det vil definitivt se ganske annerledes ut enn Prince of Persia: The Lost Crown og Prince of Persia: The Sands of Time Remake.