Dead Cells kjøpt av over 5 millioner spillere takket være mobiler

Forrige sommer kunne Motion Twin skryte av at det hadde blitt solgt over tre millioner eksemplarer av Dead Cells, og med tanke på at spillet da var to år gammelt skulle man kanskje tro at salgstallene i alle fall bremset opp. Det er langt fra tilfellet.

I en ny pressemelding minner ikke bare de franske utviklerne oss på at Dead Cells: The Bad Seeds kommer til mobilene den 30. mars, men også avsløre at det nå har blitt solgt over 5 millioner eksemplarer av spillet totalt. Lanseringen i Kina skal ta mye av æren for dette siden mobilutgaven ble kjøpt av over en million bare noen dager etter lansering der. Da er det jo forståelig at det knallgode spillet stadig får mer innhold.