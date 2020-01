Dead Cells viser godsakene i The Bad Seed-gameplaytrailer

Det har gått sju uker siden Motion Twin kunne gi oss litt flere detaljer om den kommende The Bad Seed-utvidelsen til Dead Cells, men tiden har kommet for å virkelig åpne slusene.

Nederst finner du en gameplaytrailer som faktisk viser noe av det som venter i utvidelsen, samtidig som den avslører at The Bad Seed vil lanseres den 11. februar. Da venter faktisk tre nye områder om du teller med området bosskampen finner sted i, samt en rekke nye fiender før den tid. Heldigvis gjør traileren det klart at vi også får noen ekstremt heftige våpen også, så her blir det mye moro. Så får tiden vise hva den vesle krabaten mot slutten av traileren er...