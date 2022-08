Dead Island 2 er eksklusivt for Epic Games Store

HQ

Det ser ut til at PC-brukere generelt har blitt litt mer tilgivende overfor Epics tendens til å kjøpe eksklusivitet på markedet, og det er jo bra, for de har tydeligvis ikke tenkt til å slutte med dette. Nå har det nemlig blitt avslørt at Dead Island 2, som ble annonsert igjen under Gamescom Opening Night Live, er eksklusivt for Epic Games Store på PC. Spillet er tilgjengelig i tre versjoner: Standard, Deluxe og Gold med ganske interessant innhold.

Du kan se den nyeste traileren nedenfor, og om du har gått glipp av det kan du lese vår nylige forhåndstitt her.