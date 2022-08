Dead Island 2: Vi har spilt den gjenopplivede oppfølgeren

HQ

Etter årevis med stillhet har Dead Island-serien endelig gjenoppstått fra de døde. Som akkurat vist under åpningsliveshowet på Gamescom er Dead Island 2 faktisk her om ikke så altfor lenge, og da jeg dro til London for å prøve spillet avslørte utviklerne at kampanjemodusen allerede er helt ferdig mens utviklingen av resten av spillet er inne i sluttfasen. Likevel fikk jeg bare prøve omtrent 30 minutter av det, men disse har gjort meg ganske spent.

For de som ikke husker det dreide handlingen i det original Dead Island og oppfølgeren Dead Island: Riptide seg om å overleve en zombieapokalypse på en tropisk øy og å drepe zombier som en rekke rollefigurer. Spillet fulgte en historie med flust av sideoppdrag, men åpnet samtidig opp for fri utforsking. Det var mange måter å drepe zombier på. Mye takket være en rekke ulike nærkampvåpen som lå rundt omkring, samt muligheten til å lage sine egne. Ville du for eksempel lage et våpen med elektrisk ladning kunne du kombinere batterier med en pinne.

Dead Island 2 tar med seg en rekke av kjerneelementene fra de første spillene videre, men i helt nye omgivelser.

Dead Island 2 slipper oss løs i et karantenesperret Los Angeles som har blitt oversvømt av zombier, der militæret allerede har gitt opp og trukket seg tilbake. De seks spillbare figurene er immune mot viruset og fast bestemte på å overleve. Når du spiller Dead Island 2 vil du nemlig ikke bare løpe fra den store "Zompokalypsen". I stedet er du en del av en gruppe som ikke bare har overlevd blant zombiene, men som på toppen av det hele faktisk blomstrer.

Etter introduksjonen startet jeg opp min 30-minutterssekvens. Jeg begynte et sted omtrent halvveis ut i historien og spilte som en figur ved navn Amy. Atmosfæren var veldig mørk, med både ild og røyk synlig i det fjerne. Blant startvåpnene mine hadde jeg en katana, en rifle, et par med Wolverine-aktige klør som gnistret med elektrisitet, en stor slegge som virket å gjøre ildskade og en heftig revolver. Et kjapt blikk i menyene kunne bekrefte at våpenbyggingen er tilbake, og det samme er personspesifikke evner og spesialoppgraderinger til våpnene.

Jeg bestemte meg for å nærme meg de første få zombiene som vandret rundt på stranden. Disse var fortsatt ganske treige, noe som lot meg bli kjent med kontrollsystemet. Da de kom nærmere la jeg umiddelbart merke til at zombiene var langt mer detaljerte enn hjernespiserne i forgjengerne, og da jeg slo dem med slegga fikk dette deler av de blodige ansiktene til å falle av. Å bruke revolveren på nært hold sprengte også hodene av dem i en massiv blodsprut. En annen zombie ble delt i to ved hjelp av et katanaslag, noe som gjorde at overkroppen begynte å krype mot meg. Etterpå fikk jeg vite at det jeg observerte var den splitter nye FLESH-teknologien i aksjon. Med denne vil "anatomisk korrekte lag av hud, fett og muskler bli revet av" og vise "knuselige ben og indre organer som kan ødelegges hver for seg." Den unike og boldige effekten bidrar absolutt til innlevelsen i spillet.

Etter hvert som jeg kom meg videre fra brygga på Santa Monica-stranden møtte jeg på flere zombietyper. Jeg holdt nesten på å dø i kamp mot en zombie med en gasstank på ryggen, før jeg etterpå rakk å drepe noen med elektrosjokk ved hjelp av en ødelagt ledning i en vanndam. Videre gikk jeg inn i et arkaderom hvor en stor haug av zombier, inkludert en som skrek hemmende elektropulser, angrep meg. Håndgemenget blir virkelig intenst under slike øyeblikk, og jeg løp frem og tilbake, angrep, leget meg selv og dukket unna angrep for å overleve. For å komplementere spenningen får man et lydspor med electronica/rock som stiger og synker i takt med det som skjer.

Noen minutter senere hadde jeg brukt opp mesteparten av ammunisjonen. Heldigvis har utviklerne fokusert på nærkampene og lagt arbeidet sitt i å mangfoldiggjøre nærangrepene du har til rådighet. Man har nå sluttangrep på lamslåtte zombier og kraftige angrep som kan lades opp for ekstra skade, for å nevne noen ting. Kraftangrepene er forskjellige for hvert våpen. For eksempel vil det å lade opp en høygaffel gi deg muligheten til å kjøre den opp i zombiens ansikt nedenfra for ekstra skade og blodige effekter. Deretter har man spesialangrep, som i demoen var satt til 'Ground Pound' som paralyserte zombier i nærheten. I tillegg har man et Fury-spesialangrep som lades opp i kamp, og når dette aktiveres får du både høyere fart og muligheten til å drepe zombier med bare nevene.

Da jeg nærmet meg pariserhjulet på Santa Monica-brygga begynte en ny intens runde med kamper. Jeg fikk meg også en god latter, for ett av målene som dukket opp hadde navnet 'Line Jumpers'. Dette ga meg i oppdrag å drepe alle zombier som forsøkte å "snike" i køen til pariserhjulet. Her dukket det også opp nye zombietyper. Du har en Slobber som spytter gift og en stor Crusher som hamrer knyttnevene i bakken. Runner-zombier er lettest å ta med et hardt slag mot beina, noe som brekker dem og lar deg knerte dem på bakken. En annen zombie med store eksplosive byller på kroppen tvinger deg til å eliminere den på avstand, noe som også gjelder for en zombie som slipper ut en grønn gass fra ryggen. Med så mange forskjellige zombietyper rundt meg ble dette en ordentlig utfordring, men ved hjelp av et annet angrep kalt Curveball kunne jeg kaste molotov-cocktailer og blodbomber for å distrahere zombiene, noe som skulle vise seg å være avgjørende. Det tok meg fire forsøk å drepe alle, inkludert hjelp fra utviklerne som samlet seg rundt meg. Zombiene var forskjellige for hvert forsøk, noe som viste variasjonen i spillet. Til tross for (eller kanskje på grunn av) vanskelighetsgraden kan jeg bare si at dette var en veldig morsom og spennende opplevelse. Det kjentes som en belønning hver gang jeg fikk has på en zombie på en annerledes og blodig måte.

Fra et grafisk perspektiv står også Dead Island 2 til pers. Santa Monica-brygga og det lyskledde pariserhjulet ser både lekkert og skummelt ut. Dambuster Studios har gått for en "pulp-tone" med spillets atmosfære. For meg er spillets omgivelser både fryktinngytende og livaktige, med mange små detaljer i for eksempel bodene på brygga. Den siste delen av demoen var spesielt skummel, for da jeg gikk ombord pariserhjulet kom en zombieklovn med metallpigger som armer og bein klatrende opp og kastet meg ut i en filmsekvens. Etterpå måtte jeg gå ned langs en oppbrent del av brygga uten lys. Kombinasjonen av gyselige lydeffekter, mørke, røyk og skummel musikk var enda et øyeblikk som illustrerte at Dead Island 2 er et svært engasjerende spill.

Da jeg gikk inn i en forkullet bygning fulgte en ny filmsekvens. Den skumle klovnen slo meg ned i bakken og begynte å spise ansiktet av en død zombie ved siden av meg før den hoppet oppå meg. Jeg er temmelig sikker på at folk som er redd for klovner står i fare for å få et hjerteinfarkt av denne delen, for dette var kort sagt dødsskummelt. Etter noen få forsøk fant jeg ut at mine raske Wolverine-lignende klør og konstante unnamanøvere var veien å gå, og jeg kom til slutt til veis ende i demoen.

Samlet sett viser denne demoen meg at Dead Island 2 bygger videre på forgjengerne, men er mye mørkere og skumlere. Med mange forskjellige zombietyper som krever forskjellige tilnærmingsmetoder er spillets kampsystem både utfordrende og tilfredsstillende. De blodige effektene, livaktige zombiene og stemningsfulle områdene tilfører variasjon og spenning. Det slår meg også at det ville vært heftig å spille dette i VR, men utviklerne som var til stede kunne ikke kommentere hvorvidt dette kom til å bli en mulighet, skjønt de sa det med et stort smil. Det som definitivt er inkludert er muligheten til å fullføre historien sammen med opptil tre andre og en lansering på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC (eksklusivt på Epic Games Store) og Stadia.

Dead Island 2 ivaretar fortsatt mye av det vi har sett i de foregående spillene med oppgraderinger og utvidelser av det som har fungert godt fra før, men jeg kunne ikke få en bekreftelse på hva annet spillet vil inneholde utenom (samarbeids)kampanjen. Basert på mitt inntrykk så langt tror jeg dette kan være det Dead Island 2 som fansen har ventet på. Uansett er det et spill å holde utkikk etter for alle som liker zombiespill eller skumle spill generelt. Bare hold deg unna hvis du er redd for klovner.