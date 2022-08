Dead Island 2 gjenopplives i februar og vil nok vises neste uke

HQ

Hele 8 år har gått siden Dead Island 2 ble annonsert, så når man plusser på en håndfull utviklerskifter, utallige utsettelser og null ny informasjon er det ikke rart at sammenligningene med Duke Nukem Forever dukket opp. Noe annet som er likt de to blir at begge faktisk kommer etter hvert.

For Amazon nøyde seg ikke bare med å røpe mye informasjon om New Tales from the Borderlands i går. De åpnet også for å forhåndsbestille Dead Island 2. Derfor dukket det selvsagt opp en del informasjon i tillegg, deriblant at spillet visstnok vil lanseres den 3. februar.

Når det gjelder gameplay skal vi få velge blant seks ulike personer med unike personligheter. Disse kan vi i kjent rollespill-stil gjøre sterkere med nye ferdigheter etter hvert, men beskrivelsen (som nå er fjernet) avslørte at man alltid kan endre hvor erfaringspoengene er slik at en ikke løses til en upassende stil. Som planen var for 8 år siden skal alt dette foregå i et zombiefylt Los Angeles, så med alt fra Beverly Hills til Venice Beach kan du se frem til mange forskjelleige omgivelser og zombietyper.

Faktisk vil du nok få se mye mer allerede neste uke, for sannsynligheten for at Amazon la ut dette om Dead Island 2 ikke gjenopplives på Gamescom-messen er null.