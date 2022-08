New Tales from the Borderlands lanseres visst i oktober

Borderlands-folka i Gearbox var ganske sparsomme med detaljer da de annonserte at Tales from the Borderlands skal få en oppfølger laget av dem selv i stedet for Telltale. Vi ble uansett lovet mer informasjon i løpet av sommeren, noe de fleste regnet med betydde neste ukes Gamescom-messe. Vi trenger faktisk ikke å vente så lenge engang.

For Amazon kom i skade for å legge spesialutgavene av det vi nå vet heter New Tales from the Borderlands ut for salg, så selv om feilen nå er rettet vet vi en god del om spillet. Blant annet virker det som om spillet vil lanseres den 21. oktober. Når det gjelder gameplayet skal vi få veksle mellom å være den altruistiske forskeren Anu, den mer gatesmarte broren hennes Octavio og den "froguert-slengende" Fran i det som visstnok er den verste dagen i deres liv bestående av fem episoder. Noen gamle kjente skal visstnok også dukke opp, så vi får se hva som avsløres neste uke.

Til slutt er det greit å nevne at Telltale også dukker opp på Gamescom-showet siden vi allerede vet at den første gameplaytraileren for The Expanse - A Telltale Series vil vises der.