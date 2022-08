Dead Island 2 gjør alt blodigere og voldelig i februar den 23 august 2022 klokken 22:17 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu At Amazon kom i skade for å røpe en del om Dead Island 2 i forrige uke var bare den siste av mange klare indikasjoner på at vår tids svar på Duke Nukem Forever ville...