Dead Island 2 har solgt over 2 millioner eksemplarer

Embracer avslørte nylig sin delårsrapport for 4. kvartal i regnskapsåret 2023, der det viste at Dead Island 2 hadde solgt over 2 millioner enheter siden lanseringen.

Embracers administrerende direktør Lars Wingefors sa: "Jeg er glad for å kunne si at spillet har nådd et salg på godt over to millioner enheter. Det er givende å se at beslutningen om å gi [Dambuster Studios] tid til å finpusse spillet har lønnet seg."

Mens Dead Island 2 satt fast i utviklingshelvete i årevis, klarte det ikke å være en total katastrofe da det ble lansert for litt over en måned siden og var faktisk ganske bra ifølge mange anmeldere.

Dead Island 2 er satt til å motta mer DLC-innhold senere på året, så forhåpentligvis kommer Dambuster, Deep Silver og PLAION til å fortsette sin seiersrekke.