Dead Island 2 lanseres på en annen plattform i 2024

Dead Island 2 har vist seg å være en stor suksess. Embracer solgte én million eksemplarer på noen få dager og to millioner i løpet av den første måneden, og det er fortsatt penger å tjene på zombiedreperen.

Lars Wingefors, administrerende direktør i Embracer, sier (via VGC) at "om vi ser et år frem i tid, vil vi gi ut [ Dead Island 2] på en annen plattform som også vil øke salget." Han presiserer ikke hvilken plattform han sikter til, men det er to reelle muligheter.

Den første er at spillet hopper over til Steam på PC, noe som sannsynligvis vil gi noen ekstra salg fra de innbitte Steam-brukerne som nekter å installere en annen markedsplass. Så er det Switch, eller til og med etterfølgeren. Ettersom 2024 er det tidspunktet vi forventer å se en ny Nintendo-konsoll, kan det være at Dead Island 2 lanseres der også.

Hva tror du den nye plattformen for Dead Island 2 er?