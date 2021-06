Dead Island 2, Metro, Saints Row og Timesplitters vises ikke pÃ¥ E3

Du ser på Annonser

Da Koch Media annonserte at de vil ha en egen E3-sending begynte selvsagt spekulasjonene om hvilke spill som skal vises å gå. Noen av de mest populære teoriene har vært som forventet, men det viser seg at tre av dem som rangeres høyest dessverre uteblir.

Deep Silver, som er et av datterselskapene til Koch, gjør det nemlig fullstendig klart at verken Dead Island 2 eller de nye Metro-, Saints Row- og Timesplitters-spillene vil vises frem på E3-messen. Da blir det i alle fall ekstra spennende å se hvorfor Koch føler de har en grunn til å ha et eget show klokken 21 den 11. juni.