Dead Island 2s HAUS-utvidelse

Den 31. oktober er det Halloween. Da jeg var ung, var det bare fastelavn, men nå har vi adoptert denne amerikanske høytiden. Det kan du feire ved å spille den nye utvidelsen til Dead Island 2, som heter det litt dystre tyske ordet "HAUS". Du kan første spille utvidelsen nå på PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series og på PC via Epics digitale plattform. Det er riktignok litt sent før Halloween, men det er likevel midt i den skumle årstiden.

Du får tilgang til HAUS gjennom en invitasjon i Bel Air, der det første trygge huset ditt ligger i hovedspillet. Etter å ha lest brevet blir du transportert til syrehuset, der du raskt møter de fetisj-inspirerte zombiene som har tatt over store deler av huset. De er alle kledd i lakk og lær, og mange av dem har masker, noe som gjør at de ser ganske makabre og skumle ut. Hele stemningen er veldig Halloween-aktig og ganske voksen, men det gir mening med tanke på mengden blod i spillet. Atmosfæren er helt topp og veldig annerledes enn i hovedspillet. Det er som å få en bøtte forfriskende kaldt vann i hodet sammenlignet med stemningen i resten av spillet.

Historien i HAUS er veldig merkelig, men sannsynligvis på en god måte. I starten kommer du inn i et rom med tre hodeløse lik. Du finner raskt det første hodet og plasserer det på det ensomme liket. Hodet begynner så å fortelle deg hva som foregår i det merkelige huset som eies av kultlederen Constantine, som ønsker å redde kulten sin fra zombieapokalypsen. Du får så i oppgave å finne de resterende to hodene, som vil gi deg tilgang til de dypere delene av huset og svar på alle de mange spørsmålene dine. Historien er bisarr og merkelig, som seg hør og bør på Halloween. Hvert av de to gjenværende hodene har en fløy i huset, og du må lete gjennom dem og løse små gåter underveis. Den ene fløyen tar deg til et idyllisk nabolag med fem hus. De fire ligger nederst i en bakke, og det femte, som ligger på toppen, er bare tilgjengelig når du finner nøkkelen ved å løse ulike oppgaver i de fire husene. Ikke tråkk på gresset, for da kommer det zombier. Når du har fått tilgang til det femte huset, kommer du ned i kjelleren, som er fylt med fetisj-zombier og TV-er med øyne som følger med på deg. Det er like rart som det høres ut, men jeg likte det faktisk. I den andre fløyen slippes du løs i en stor skog, der du må løse små gåter for å få tilgang til den dypere delen av skogen. Det er litt ensformig at den samme formelen brukes gjennom hele huset. Jeg vil imidlertid nevne en kul scene mot slutten der du kommer til en restaurant med en helt spesiell kokk, og jeg skal ikke røpe noe mer, men denne scenen var uten tvil spillets høydepunkt.

HAUS er imidlertid en veldig kort affære, og det hele blir litt ensformig. Ja, atmosfæren er fin, men spillmekanikken er ganske repetitiv, og du må gjøre de samme tingene om og om igjen i hver fløy du kommer til. Da jeg kom til slutten, følte jeg litt at jeg bare spilte for å komme meg gjennom, for det føles litt som spilldesign etter mal.

Så hva er det nye i spillet som gjør utvidelsen verdt å kjøpe? Ikke så mye, faktisk. Som sagt er det litt ny historie, som er det mest originale i spillet, og så er det nye punkter på ferdighetstreet og våpen du kan skaffe deg. Ferdighetene er ganske like de du får i hovedspillet, og hvis de ikke hadde hatt en annen animasjon, ville jeg ikke visst at de var fra utvidelsen. Du kan blant annet slå med våpenet ditt for å skape en eksplosjon. Det var ikke med i hovedspillet, men det kunne det lett ha vært, og siden det bare er fem nye evner, er det ikke overveldende mye nytt å rapportere.

Det finnes også et knippe nye våpen, hvorav det viktigste er en armbrøst, som du kan bruke til å løse gåter ved å skyte hjerner som blokkerer fremdriften din i spillet. Bortsett fra denne mekanikken brukes ikke våpenet til så mye, og det er bare effektivt hvis du skyter zombiene i hodet med det. Når du er ferdig med historien, akkurat som i hovedspillet, kan du finne nøkler som låser opp safer som inneholder unike våpen, men ærlig talt ble jeg ikke overveldet av dem, mest fordi utvidelsen var komplett på dette tidspunktet. Du kan ta med deg våpnene inn i hovedspillet og myrde løs med dem, men hvis du har fullført hovedhistorien også, som meg, er det litt bortkastet. Så hvis du kjøper utvidelsen, eller får den gjennom sesongkortet du kan kjøpe, bør du spille HAUS først slik at du kan bruke våpnene i hovedkampanjen, ellers tilfører de ikke mye til opplevelsen, noe som er synd. Etter å ha fullført utvidelsen satt jeg igjen med en ganske flat følelse, da det hele føltes ganske tomt og uviktig. Det hjelper heller ikke at slutten på spillet er ganske esoterisk og vanskelig å forstå.

Hvis du skal spille HAUS, bør det være for å drepe zombier, for mekanikken som fungerer godt i hovedspillet, fungerer også godt her. Grafikken er fortsatt flott, de skinnkledde zombiene er godt utført, og den avanserte "skademodellen" når du treffer zombiene er fortsatt imponerende, ettersom du kan se hver eneste skade du påfører zombien.

Musikken er svært minimalistisk, og det finnes hele sekvenser uten musikk i det hele tatt. Dette utnyttes imidlertid godt, og når musikken kommer inn, gir den en fin kontrast som fungerer ganske bra. Stemmeskuespillet er også bra, og de seks karakterene du kan velge å spille med har noen ganske morsomme kommentarer, der jeg igjen vil trekke frem den nevnte kokken, der jeg lo høyt.

Så hva er dommen her? Jeg tror ikke jeg kan anbefale utvidelsen alene, da det rett og slett ikke er nok innhold. Det tar som sagt rundt fire timer å fullføre, og det er ikke noe nytt som du ikke har sett før. Det er Dead Island 2, basert på et merkelig tema, og om du synes det er verdt pengene er opp til deg, men jeg synes ikke det er så mye nytt her.